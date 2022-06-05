Події

08:10 05.06.2022

За добу українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів, зокрема чотири крилаті ракети

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За добу українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів, зокрема чотири крилаті ракети

У суботу, 4 червня, українська ППО знищила 9 повітряних цілей російських окупантів, зокрема 4 крилаті ракети, випущені з підводних човнів, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Загалом за добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів: один літак (попередньо Су-34); один гелікоптер (Ка-52); три БПЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост"); чотири крилаті ракети", – йдеться у вечірньому зведенні у суботу в фейсбуці.

На Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку - БпЛА "Форпост".

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

За інформацією Військово-Морських Сил, ППО моряків сьогодні вразила 4 крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів.

Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневої підтримки Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах.

 

 

 

Теги: #небо #втрати #ворог
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