Парламент Албанії обрав президентом ексначальника Генштабу збройних сил країни

Парламент Албанії в суботу обрав президентом країни колишнього начальника Генштабу албанських збройних сил Байрама Бегая, повідомляє видання Albanian Daily News.

За його даними, 78 членів парламенту підтримали кандидатуру Бегая, четверо виступили проти, один депутат утримався.

Агентство Associated Press передає, що, як повідомив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, Бегай був одним із шести кандидатів на пост президента країни.

"Ми дали Албанії нормального президента, який безперечно є цілісною та гуманною особистістю, прихильною до країни та її народу", - наводить агентство слова Рами.

При цьому, зазначає агентство, значна частина опозиції бойкотувала голосування.

Бегай став восьмим президентом в історії посткомуністичної Албанії і третім колишнім військовим, який обійняв цю посаду. Президента у цій країні обирають на п'ять років.