Події

07:15 05.06.2022

Великомасштабні навчання НАТО стартують біля берегів Швеції

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Великомасштабні навчання НАТО стартують біля берегів Швеції

Поблизу шведських берегів у неділю розпочинаються військово-морські навчання країн-членів НАТО BALTOPS 2022, повідомляє Північноатлантичний альянс.

У навчанні візьмуть участь 14 країн-членів альянсу, а також Швеція та Фінляндія, які подали заяву на вступ до НАТО.

Загалом у навчаннях будуть задіяні 45 бойових кораблів, 7 тис. військовослужбовців та 75 літаків та вертольотів.

За даними 6-го оперативного флоту США, нині в акваторії Балтійського моря знаходяться три американські бойові кораблі - великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого знаходяться підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл") та ракетний есмінець USS Gravely ("Грейвелі").

 

 

Теги: #нато #навчання #швеція
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