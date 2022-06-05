5 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 102 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 102 RUSSIAN AGRESSION

5 червня відзначають Всесвітній день довкілля, Всесвітній день боротьби із хворобою Вернейля, Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомленим та нерегульованим промислом. В Україні - День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості. У Данії – День Конституції і День Батька. В Румунії - День учителя, а в Новій Зеландії - День висадження дерев.

У церковному календарі - День пам'яті преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день охорони довкілля

11 травня 1971 року до генерального секретаря ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки і культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, яка загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами".

У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля за участю представників 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення зі щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

Всесвітній день охорони довкілля є одним із основних способів привернути увагу світової спільноти до проблем довкілля, а також стимулювати політичний інтерес та відповідні дії.

Всесвітній день боротьби із хворобою Вернейля

Відзначається щорічно у першу неділю червня, запровадили День у 2012 році. Дата введена у зв'язку з необхідністю поширення інформації про захворювання шкіри - гідраденіту, яке діагностують у 1% жінок і чоловіків від усього населення планети. Маловідома хвороба шкіри у більшості пацієнтів діагностується вже у хронічній стадії розвитку.

Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомленим та нерегульованим промислом

Термін "ННН-промисел" стосується рибного промислу та пов'язаної з ним діяльності, що здійснюються за рамками закону та завдають шкоди сталому рибальству. ННН промисел включає багато видів незаконної діяльності, наприклад, промисел без ліцензії або дозволу компетентних органів, неподання відомостей про улов або подання недостовірних відомостей, промисел у заборонених районах, вилов або продаж заборонених до вилову видів та промисел у районах, не охоплених рамками регулювання. ННН промислом вважаються будь-які дії рибальських суден, які не відповідають вимогам, встановленим національними, регіональними та міжнародними системами регулювання та управління.

День працівників водного господарства

День працівників водного господарства — національне професійне свято працівників, так чи інакше пов'язаних із водними ресурсами, яке відзначається в Україні в першу неділю червня, з огляду на вагомий внесок працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу у розвиток водного господарства та меліорації земель, задоволення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах".

День працівників місцевої промисловості

День працівників місцевої промисловості - заснований указом президента України Леоніда Кучми у 2002 році, "з огляду на вагомий внесок працівників місцевої промисловості у розвиток економіки держави". Відзначається щорічно у першу неділю червня.

Місцева промисловість має багатогалузеву структуру. До її складу входять підприємства машинобудування та металообробки, швейної, текстильної, деревообробної, хімічної, музичної та інших галузей промисловості.

Ще цього дня

1849 – Данія стала конституційною монархією;

1882 - У Парижі відкрито Музей Гревен;

1894 – У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 – У Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам і виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський;

1919 - Під час українсько-польської війни 1918-1919 років розпочалася Чортківська офензива (наступ) Української Галицької Армії, в результаті якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 - Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини та прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції;

1977 - У продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату та обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Церковне свято

5 червня православна церква вшановує пам'ять преподобної Єфросинії, княжни та ігуменії Полоцької.

Єфросинія Полоцька - полоцька князівна з династії Рюриковичів, черниця, у світі Предслава Святославна, одна з найосвіченіших жінок того часу. Походила з полоцької династії Ізяславичів, була донькою полоцького князя Святослава Всеславича та княжни Софії і правнучкою у п'ятому поколінні святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Коли князівні виповнилося 12 років, батьки вирішили видати її заміж. Багато князів просили руки Предслави, проте всі пропозиції про шлюб вона відкидала. Якось, дізнавшись, що батьки хочуть заручити її з одним із знатних князів, вона таємно пішла з дому в обитель, де була настоятелькою її тітка, ігуменя Романія (Удова князя Романа Всеславича). Там молода княгиня прийняла постриг і стала Єфросинією.

Іменини: Андрій, Василь, Геннадій, Ігнат, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Олександр, Петро, Роман, Федір, Яків, Юлія.