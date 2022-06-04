Зеленський закликав виключити РФ із ЮНЕСКО після обстрілу Святогірської лаври

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність повної ізоляції РФ та її виключення з ЮНЕСКО у зв'язку з терористичною діяльністю та воєнними злочинами на території України, зокрема, артилерійського обстрілу у середу та в суботу Святогірської лаври в Донецькій області.

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі в Донецькій області. Знищено Всехсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія. Цього ж тижня снаряди розірвалися просто в келіях ченців лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – тяжко поранені", - написав Зеленський у телеграмі в суботу.

За його словами, окупанти знають, що на території Святогірської лаври ховаються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема, 60 дітей, і там немає військових цілей, але їм байдуже, що саме перетворювати на руїни.

Глава Української держави нагадав, що 31 травня Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити РФ членства в організації та зараз українська дипломатія працює над цим.

"Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом?... Ми очікуємо на логічну і справедливу відповідь від ООН і ЮНЕСКО. Це ООН та її статут не передбачає єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", - резюмував Зеленський.