Російські загарбники знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де перебувало близько 300 біженців

Російські загарбники знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де крім монастирських братів і сестер, перебувало близько 300 біженців, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сьогодні під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецькій області. Горить Всіхсвятський скит Святогірської лаври. В Донецькій єпархії УПЦ підтвердили, що окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята", - написав Ткаченко у Facebook.

Міністр наголосив, що окупанти "продовжують доводити свою неспроможність бути частиною цивілізованого світу".