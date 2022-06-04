Троє жителів Лазурного на пляжі підірвалися на ворожій міні

Троє жителів Лазурного Херсонської області, перебуваючи на місцевому пляжі, підірвалися на ворожій міні, люди загинули на місці, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовці Збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції Про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на ворожій міні. Внаслідок вибуху всі вони загинули на місці", - йдеться в повідомленні в Facebook.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).