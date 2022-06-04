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07:31 04.06.2022

Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії перспективи вступу країни до НАТО

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Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії перспективи вступу країни до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін обговорив перспективи вступу країни до НАТО.

"Приємно зустрітися з прем'єр-міністром Санною Марін, нашого близького партнера Фінляндії у Вашингтоні. Ми обговорили необхідність вирішення проблем Туреччини та просування вперед із заявою про членство в НАТО від Фінляндії та Швеції", - написав Столтенберг у мікроблозі Твіттер у ніч на суботу.

Крім того, він поспілкувався у телефонному режимі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, обговоривши з ним приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Туреччина є цінним союзником, і ми схвалюємо їхні зусилля щодо укладання угоди з продовольчої безпеки", - наголосив Столтенберг.

Генсек зазначив, що діалог із турецьким лідером ще не завершено.

Раніше Ердоган заявляв, що Швеції та Фінляндії слід довести, що вони не підтримують тероризм, якщо хочуть, щоб Анкара підтримала їхню заявку на членство в НАТО.

 

 

 

Теги: #нато #туреччина #швеція #фінляндія
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