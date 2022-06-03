Події

21:24 03.06.2022

На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

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На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

Російські окупанти втратили 36 людей особового складу, 3 одиниці техніки та склад боєприпасів на сході України в п'ятницю, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 3 червня, наші воїни знищили: особового складу – 36, БМП – 1, БТР – 1, АТТ – 1, склад із б/п – 1", - йдеться в зведенні.

 

 

 

Теги: #рф #війна #збитки
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