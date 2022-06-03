Події

20:57 03.06.2022

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

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РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

Росія готова гарантувати безпечний прохід суден із українською пшеницею без будь-яких умов, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Жодних умов. Будь ласка, ми забезпечимо мирне провезення, ми гарантуємо безпеку підходів до цих портів, забезпечимо захід іноземних суден та їх рух", - сказав Путін в інтерв'ю одному з телеканалів.

Він наголосив, що безпека буде гарантована Азовським та Чорним морями. "Там, до речі, багато суден застрягло іноземних, десятки суден, їх просто тримають там під замком", - сказав Путін.

Глава держави заявив, що проблем із вивезенням українського зерна не існує, є кілька способів вирішення цього питання. "Проблем із вивезенням зерна з України не існує", - сказав Путін.

 

 

Теги: #україна #росія #пшениця #гарантії
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