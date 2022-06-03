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18:19 03.06.2022

Кабмін скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік

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Кабмін скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік

Кабінет Міністрів скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, на виконання вимог закону №1357-IX від 30 березня 2021 року, визнаною такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 14 жовтня 1994 року №711 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік".

Теги: #скасування #жінки #військовий_облік
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