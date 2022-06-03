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18:09 03.06.2022

Кабмін виділив 50,6 млн грн на компенсацію видатків власникам житла за розміщення переселенців

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Кабмін виділив 50,6 млн грн на компенсацію видатків власникам житла за розміщення переселенців

Кабінет Міністрів виділив обласним державним адміністраціям 50,6 млн грн на компенсацію витрат власникам житла за розміщення переселенців.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, виділено 50 616 450 грн обласним державним адміністраціям для відповідних обласних військових адміністрацій із метою покриття видатків за квітень 2022 року на компенсацію витрат власникам житлових приміщень приватного житлового фонду за тимчасове безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб, які переїхали у період воєнного стану.

Теги: #житло #компенсації #переселенці
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