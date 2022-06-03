Події

17:32 03.06.2022

У Львові дозволили продаж алкоголю з 12-ї до 21-ї години

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У Львові дозволили продаж алкоголю з 12-ї до 21-ї години

Влада Львова дозволила з п'ятниці продаж усіх видів алкоголю з 12:00 до 21:00 у ресторанах, магазинах та супермаркетах, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

За даними пресслужби, внесено зміни до розпорядження міського голови Львова від 19 березня поточного року, згідно з яким у місті повністю заборонили продаж алкогольних напоїв.

Водночас залишилася заборона на продаж та вживання алкогольних напоїв на літніх майданчиках і терасах ресторанів.

У квітні в розпорядження внесли зміни та дозволили продаж сухого вина та пива.

Теги: #алкоголь #львів #продаж
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