Події

16:59 03.06.2022

Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям здійснювати спецрозслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"

2 хв читати
Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям здійснювати спецрозслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"

Печерський райсуд м. Києва у п'ятницю надав правоохоронцям дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича у кримінальному провадженні за фактом вчинення ним держзради під час укладення "Харківських угод" із РФ у 2010 році.

"Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Офісу генпрокурора України у п'ятницю.

У ньому уточнюється, що експрезидент України, порушуючи вимоги Конституції, 21 квітня 2010 року в місті Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та РФ, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України, в АР Крим та м. Севастополі.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - наголошують у відомстві.

Там нагадують, що наразі проти експрезидента у порядку процедури in absentia вже здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом захоплення ним державної влади у вересні-жовтні 2010 року внаслідок повернення у неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Здійснюється також заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обставинами організації ним переправлення через держкордон у лютому 2014 року щонайменше 20 осіб та підбурювання до дезертирства працівників УДО.

"У всіх трьох кримінальних провадженнях судом надано дозвіл на арешт підозрюваного колишнього президента", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

У відомстві додають, що в іншому кримінальному провадженні у справах Майдану в листопаді 2021 року завершено у спеціальному порядку досудове розслідування щодо експрезидента та дев'яти високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

"На даний час учасники кримінального провадження продовжують знайомитися з матеріалами досудового розслідування", - підсумували в ОГП.

Теги: #янукович #спецрозслідування #харківські_угоди
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 01.06.2022
Суд дозволив спецрозслідування стосовно Януковича та його охоронця у справі про підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через держкордон - прокуратура

Суд дозволив спецрозслідування стосовно Януковича та його охоронця у справі про підбурювання до дезертирства та незаконне переправлення через держкордон - прокуратура

16:52 23.05.2022
Суд дав дозвіл на арешт Януковича за підписання "Харківських угод"

Суд дав дозвіл на арешт Януковича за підписання "Харківських угод"

15:34 19.05.2022
Суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

Суд дав дозвіл на арешт Януковича у справі про незаконне переправлення через держкордон

12:26 20.04.2022
Суд надав українським правоохоронцям дозвіл на спеціальне розслідування стосовно екс-нардепа Киви

Суд надав українським правоохоронцям дозвіл на спеціальне розслідування стосовно екс-нардепа Киви

16:02 02.03.2022
Янукович для України – політичний труп, заявив Подоляк

Янукович для України – політичний труп, заявив Подоляк

13:42 23.02.2022
ЄС продовжив санкції для Януковича та його шести соратників

ЄС продовжив санкції для Януковича та його шести соратників

16:54 09.02.2022
Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства

Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства

11:40 01.02.2022
Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

12:25 14.01.2022
Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента - Совгиря

Янукович подав ще один позов до ОАСК у зв'язку із позбавленням звання президента - Совгиря

17:18 05.01.2022
Апеляційний суд повернув до Оболонського справу та скарги Януковича на вирок про держзраду

Апеляційний суд повернув до Оболонського справу та скарги Януковича на вирок про держзраду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 24 дні і сягнув 167 тис. людей

Зеленський звернувся до українців на 100-й день після повномасштабного російського вторгнення

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує спрямувати на утримання тарифів на газ і тепло для населення 264 млрд грн

Fozzy Group відновила роботу понад 100 своїх магазинів

Білорусь може дозволити транзит українського зерна в обмін на доступ до балтійських портів

Окупанти у п'ятницю безуспішно наступали на Святогірськ, Бахмут та Соледар, у Сєвєродонецьку мають частковий успіх - Генштаб

Байден вірить, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів

ЄС не визнаватиме паспортів РФ, виданих жителям Херсонської та Запорізької областей України - Боррель

Кабмін скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Кабмін виділив 50,6 млн грн на компенсацію видатків власникам житла за розміщення переселенців

Російські автовиробники УАЗ та КамАЗ включені до санкційного списку Євросоюзу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА