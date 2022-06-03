Печерський райсуд Києва дозволив правоохоронцям здійснювати спецрозслідування щодо Януковича у справі "Харківських угод"

Печерський райсуд м. Києва у п'ятницю надав правоохоронцям дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича у кримінальному провадженні за фактом вчинення ним держзради під час укладення "Харківських угод" із РФ у 2010 році.

"Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Офісу генпрокурора України у п'ятницю.

У ньому уточнюється, що експрезидент України, порушуючи вимоги Конституції, 21 квітня 2010 року в місті Харкові підписав від імені України Угоду між Україною та РФ, якою продовжив на 25 років термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України, в АР Крим та м. Севастополі.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - наголошують у відомстві.

Там нагадують, що наразі проти експрезидента у порядку процедури in absentia вже здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактом захоплення ним державної влади у вересні-жовтні 2010 року внаслідок повернення у неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Здійснюється також заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обставинами організації ним переправлення через держкордон у лютому 2014 року щонайменше 20 осіб та підбурювання до дезертирства працівників УДО.

"У всіх трьох кримінальних провадженнях судом надано дозвіл на арешт підозрюваного колишнього президента", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

У відомстві додають, що в іншому кримінальному провадженні у справах Майдану в листопаді 2021 року завершено у спеціальному порядку досудове розслідування щодо експрезидента та дев'яти високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

"На даний час учасники кримінального провадження продовжують знайомитися з матеріалами досудового розслідування", - підсумували в ОГП.