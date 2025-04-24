Інтерфакс-Україна
Події
15:12 24.04.2025

ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка, який в розшуку

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ВАКС дозволив спецрозслідування щодо екснардепа Нестеренка, який в розшуку

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив проведення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата Вадима Нестеренка, який перебуває в розшуку у 2024 року за зловживання службовим становищем.

"У середу, 23 квітня, слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо народного депутата України VIII скликання", - йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграм-каналі у четвер.

За інформацією ВАКС, екснардеп підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

"Вказана особа перебуває в розшуку із жовтня 2024 року", - нагадують у суді.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

У повідомленні ВАКС не вказано ім'я колишнього нардепа, судячи з фабули справи, йдеться про Вадима Нестеренка.

Як повідомлялося, 28 лютого 2025 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання (2014-19), підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла, він з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку.

"У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014-2018 роках нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання у готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира у м.Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України. Як наслідок, було завдано збитків на суму понад 700 тис. грн", - повідомлялося у Телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з власних джерел у правоохоронних органах, йдеться про екснардепа фракції "БПП Солідарність" Вадима Нестеренка, який раніше був також заступником голови Днепропетровської обларади та Дніпропетровської облдержадміністрації.

Теги: #нестеренко #спецрозслідування

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