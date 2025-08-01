ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць у справі "золотих яєць" Міноборони

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно власниці компаній-постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"30 липня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно фактичної власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

В САП наголошують, що це рішення суду дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та направити справу до суду для розгляду по суті.

28 липня 2025 року слідчий суддя ВАКС обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після її затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування, суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.