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17:47 28.12.2022

Суд заочно заарештував ексміністра оборони за погодження "Харківських угод"

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Суд заочно заарештував ексміністра оборони за погодження "Харківських угод"

Київський апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексміністру оборони Михайлу Єжелю за погодження "Харківських угод" на користь РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За участі прокурорів Офісу генерального прокурора Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру оборони України у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним за попередньою змовою групою осіб державної зради (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні відомства на сайті у середу.

За інформацією прокуратури, у квітні 2010 року ексміністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, в порушення Конституції України, закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

"У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ ЧФ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому - вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", - наголошується в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Теги: #екс_міністр #харківські_угоди

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