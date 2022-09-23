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10:42 23.09.2022

Суд дозволив затримати глав Мін'юсту та МЗС часів Януковича, які готували "харківські угоди"

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Суд дозволив затримати глав Мін'юсту та МЗС часів Януковича, які готували "харківські угоди"

Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів президентства Віктора Януковича (2010-2014 рр.), підозрюваним у вчиненні державної зради за підготовку угоди про перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року ("харківських угод").

"Підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та РФ... заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

У відомстві наголосили, що підписання угоди створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння ЧФ РФ, а також його збільшення замість виведення з України.

За даними ДБР, підозрювані переховуються від органів досудового розслідування за межами території України та оголошені у розшук. Зазначене рішення суду дає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції. Раніше, у 2021 році про підозру у вчиненні держзради було повідомлено Януковичу та експрем'єру Миколі Азарову, їх також оголошено в розшук.

Прізвища міністрів не вказано. Однак 11 березня 2010 року був сформований перший уряд Азарова, в якому посаду міністра закордонних справ обійняв Костянтин Грищенко, а міністра юстиції - Олександр Лавринович, обидва були на відповідних посадах до 2012-го і 2013 року відповідно.

Теги: #суд #міністри #харківські_угоди

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