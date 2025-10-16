Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Суд визнав винним колишнього міністра транспорту РФ та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, на три роки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Очолюючи авіакомпанію "Аерофлот", засуджений умисно організував незаконне авіасполучення між росією та тимчасово окупованим Кримом, попри закриття Україною повітряних пунктів пропуску. За його вказівкою з 28 березня 2014 року здійснювалися регулярні рейси між рф та півостровом, що порушувало міжнародне право та суверенітет України", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Після призначення на посаду міністра транспорту РФ у листопаді 2020 року він умисно забезпечив переміщення військової техніки та особового складу збройних сил РФ у напрямку державного кордону України, а також на територію Білорусі й тимчасово окуповані території України.

"Ці дії сприяли підготовці та реалізації повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і були кваліфіковані судом як сприяння у веденні агресивної війни проти України", - зазначається у повідомленні.

У повідомленні не вказується ім’я фігуранта, однак посаду міністра транспорту РФ у 2020-2024 рр. обіймав Віталій Савельєв.