Події

16:25 03.06.2022

Комісія ООН прибуде до України для розслідування воєнних злочинів РФ

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Комісія ООН прибуде до України для розслідування воєнних злочинів РФ

Члени незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування подій в Україні здійснять свою першу місію до країни з 7 до 16 червня, повідомила Рада ООН з прав людини.

"Комісари мають намір відвідати декілька місць в Україні, зокрема Львів, Київ, Харків та Суми, щоб отримати інформацію з перших рук про ймовірні порушення та зловживання правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також зустрітися з жертвами, свідками та внутрішньо переміщеними особами", - йдеться у пресрелізі на сайті Ради ООН з прав людини у п'ятницю.

Троє комісарів, які беруть участь у місії, Ерік Месе, Ясмінка Джумхур та Пабло де Грейфф зустрінуться з представниками уряду, зокрема з ключовими міністрами, представниками громадянського суспільства та установами ООН, для обговорення ситуації в країні.

Як зазначається, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі ймовірні порушення та зловживання правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини у контексті агресії проти України із боку РФ; встановити факти, обставини та першопричини будь-яких таких порушень та зловживань; а також збирати, об'єднувати та аналізувати докази таких порушень та зловживань, включаючи їхній гендерний аспект, із урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів.

Комісари проведуть пресконференцію після завершення своєї місії 15 червня. Комісія надасть звіти про свою діяльність Генеральній асамблеї ООН у жовтні 2022 року та Раді ООН з прав людини у березні 2023 року.

Теги: #оон #комісія
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