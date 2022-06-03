Російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" й ракетами "повітря-земля", пошкоджено житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС - поліція

Російські окупанти за добу обстріляли Донецьку область авіацією, "Ураганами" та ракетами "повітря-земля", є загиблі й поранені мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк, повідомляє Національна поліція України.

"Ворог обстріляв Донецьку область із літаків, реактивних систем залпового вогню "Ураган", артилерії, танків, стрілецької зброї, а також ракетами "повітря-земля". Окупанти цілеспрямовано знищують цивільне населення та інфраструктуру й перешкоджають наданню допомоги людям. Так, в Авдіївці на ліквідацію пожежі рятувальники потрапили під обстріл", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Під ударом опинилися 17 населених пунктів: Слов'янськ, Бахмут, Авдіївка, Залізне, Торецьк, Красногорівка, Курахове, Донецьке, Райгородок, Семенівка, Щербинівка, Очеретине, Богоявленка, Новобахмутівка, Соловйове, Стародубівка, Покровське.

Пошкоджено 35 цивільних об'єктів – житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС, тролейбусний парк.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.