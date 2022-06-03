Події

10:29 03.06.2022

Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ - Подоляк

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Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ - Подоляк

Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для атак об'єктів на території РФ, будь-які "вкидання" щодо таких намірів – пропаганда російських спецслужб, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Завдання Росії №1 – підірвати довіру між Україною та США. Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ. Наші американські партнери знають, де використовується їхня техніка. Будь-які вкидання про такі наміри – пропаганда російських спецслужб", - написав Подоляк у твіттері.

 

Теги: #сша #зброя #подоляк
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