Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ - Подоляк

Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для атак об'єктів на території РФ, будь-які "вкидання" щодо таких намірів – пропаганда російських спецслужб, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Завдання Росії №1 – підірвати довіру між Україною та США. Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ. Наші американські партнери знають, де використовується їхня техніка. Будь-які вкидання про такі наміри – пропаганда російських спецслужб", - написав Подоляк у твіттері.