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07:12 03.06.2022

Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти відповідає планам ЄС щодо скорочення залежності від РФ - голова ЄК

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Рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти відповідає планам ЄС щодо скорочення залежності від РФ - голова ЄК

Єврокомісія (ЄК) з метою позбавлення залежності від викопного палива РФ висунула план REPowerEU, і рішення ОПЕК+ збільшити найближчими місяцями видобуток нафти може сприяти його реалізації, заявила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"І перша важлива умова - це диверсифікація від Росії до інших постачальників. Тож я вітаю сьогоднішню заяву ОПЕК про збільшення постачання нафти. Тому що так нам легше розпочати згортання та позбавлення від російської нафти й переміщуватися в інші регіони світу для отримання необхідної нафти", - сказала голова Єврокомісії в четвер під час візиту до Польщі.

Її виступ опубліковано в Брюсселі.

Як повідомлялося, міністри ОПЕК+ ухвалили рішення про збільшення квоти на видобуток нафти в липні та серпні на 648 тис. барелів на добу, перенісши зростання з вересня.

Раніше планувалося, що квоту на липень, серпень і вересень буде збільшено на 432 тис. б/д. На зустрічі в четвер ухвалено рішення "випередити заплановане загальне коригування видобутку на вересень і рівномірно розподілити збільшення видобутку на 432 тис. б/д за липень і серпень 2022 року".

"Отже, видобуток у липні буде скориговано в бік збільшення на 648 тис. б/д відповідно до графіка, що додається", - зазначалося в повідомленні.

Теги: #опек #єс #єк
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