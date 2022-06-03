Події

07:10 03.06.2022

Скорочення доходів Росії від продажу нафти неминуче

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Скорочення доходів Росії від продажу нафти неминуче

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скорочення доходів Росії від продажу нафти є неминучим.

За словами глави держави, Європейський Союз поступово рухається до запровадження шостого пакета санкцій проти РФ.

"Якщо відверто, це дається дуже складно, оскільки сенс цього пакета, передусім, у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти. Причому інші країни, які видобувають значно якіснішу та легшу нафту, готуються замістити російські постачання. Тож на цьому напрямі для держави-агресора мінусуються величезні суми", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на п'ятницю.

"Звичайно, Росія намагається протидіяти. Вона довго насолоджувалася потоками нафтодоларів і не хоче від цього відвикати. Але доведеться. Доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця, для РФ", - додав президент.

Теги: #рф #нафта #україна #доходи
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