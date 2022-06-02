Представники України, РФ, Туреччини та ООН обговорять у Стамбулі ситуацію із зерном

Представники України, Росії, Туреччини та ООН найближчими днями зберуться в Стамбулі, щоб обговорити план дій щодо ситуації навколо проблем з експортом зерна, повідомляє турецьке агентство "Анадолу" з посиланням на власні дані.

"Деталі "дорожньої карти" обговорюватимуться найближчими днями під час зустрічі, в якій візьмуть участь Росія, Україна, Туреччина та представники ООН", - йдеться в повідомленні.

Згідно з "Анадолу", на зустрічі розглянуть питання, пов'язані зі "страхуванням та безпекою суден, а також розмінуванням регіону".

Агентство зазначає, що вСтамбулі планується створити центр координації, який "має дозволити відправити близько 20 млн тонн зерна та насіння соняшника з Росії та України на світові ринки".