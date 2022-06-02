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19:00 02.06.2022

Зеленський: Відтепер новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти у Софійському соборі

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Зеленський: Відтепер новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти у Софійському соборі

Відтепер у Софійському соборі в Києві новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти, цим кроком Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Віднині саме в Софійському соборі, закладеному Ярославом Мудрим, чи не найкращим дипломатом середньовічної Європи, новопризначені посли іноземних держав вручатимуть вірчі грамоти", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент наголосив, що цим кроком Україна підкреслює своє ставлення до кожного посла та відносин із кожною державою.

"Сподіваюся, що тепер знамените мозаїчне зображення Оранти, яке ще називають "Непорушною стіною", захищатиме не лише Київ та Українську державу, а й усіх справжніх друзів України, які перебувають поряд у складний час", - зазначив Зеленський.

Теги: #посли #софійський
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