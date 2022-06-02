ЮНІСЕФ допоможе відновити українські школи до 1 вересня

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко разом із головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним 1 червня відвідали центр підтримки дітей та сімей "Спільно" у Бучі, повідомляє у четвер пресслужба Офісу президента.

"Ми зустрілися з представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні та розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні шкіл до 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський дав завдання відновити якомога більше шкіл до 1 вересня", – зазначив Тимошенко.

За його словами, у всій країні зруйновано майже 20% шкіл і дитячих садочків. "Заклади потрібно або повністю реконструювати, або зносити й будувати з нуля. Є школи, де просто пошкоджені вікна чи покрівлі, це можна відновити за місяць-півтора. А є складніші роботи, наприклад відновлення стін та будівель. Будемо намагатися відбудувати якнайбільше садочків і шкіл до 1 вересня", – розповів заступник керівника Офісу президента.