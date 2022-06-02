Події

12:10 02.06.2022

ЮНІСЕФ допоможе відновити українські школи до 1 вересня

1 хв читати

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко разом із головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муратом Шахіним 1 червня відвідали центр підтримки дітей та сімей "Спільно" у Бучі, повідомляє у четвер пресслужба Офісу президента.

"Ми зустрілися з представниками керівництва ЮНІСЕФ в Україні та розробили попередній план щодо допомоги Дитячого фонду ООН у реконструкції та відновленні шкіл до 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський дав завдання відновити якомога більше шкіл до 1 вересня", – зазначив Тимошенко.

За його словами, у всій країні зруйновано майже 20% шкіл і дитячих садочків. "Заклади потрібно або повністю реконструювати, або зносити й будувати з нуля. Є школи, де просто пошкоджені вікна чи покрівлі, це можна відновити за місяць-півтора. А є складніші роботи, наприклад відновлення стін та будівель. Будемо намагатися відбудувати якнайбільше садочків і шкіл до 1 вересня", – розповів заступник керівника Офісу президента.

Теги: #школи #юнісеф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 01.06.2022
Темпи та масштаби наслідків війни РФ проти України для дітей можна порівняти з наслідками часів Другої світової війни – ЮНІСЕФ

Темпи та масштаби наслідків війни РФ проти України для дітей можна порівняти з наслідками часів Другої світової війни – ЮНІСЕФ

08:10 26.05.2022
У Маріуполі російські окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня

У Маріуполі російські окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня

13:26 25.05.2022
У зв'язку з війною до програм деяких предметів в українських школах буде внесено зміни

У зв'язку з війною до програм деяких предметів в українських школах буде внесено зміни

09:51 23.05.2022
Майже 800 шкіл в Україні вже завершили навчальний рік

Майже 800 шкіл в Україні вже завершили навчальний рік

11:51 21.05.2022
Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або зруйнували 1837 навчальних закладів в Україні

Від початку повномасштабної війни російські війська пошкодили або зруйнували 1837 навчальних закладів в Україні

19:23 17.05.2022
Мінрегіон домовився з ЮНІСЕФ про співпрацю у сфері питного водопостачання

Мінрегіон домовився з ЮНІСЕФ про співпрацю у сфері питного водопостачання

11:08 17.05.2022
Під окупацією перебуває близько 800 шкіл - Шкарлет

Під окупацією перебуває близько 800 шкіл - Шкарлет

11:15 09.05.2022
Усі школи 14 областей продовжують освітній процес у дистанційній формі, в решті - дистанційно, змішано або тривають канікули – Міносвіти

Усі школи 14 областей продовжують освітній процес у дистанційній формі, в решті - дистанційно, змішано або тривають канікули – Міносвіти

10:36 18.04.2022
Усі школи 16 областей продовжують освітній процес у дистанційній або змішаній формі - Міносвіти

Усі школи 16 областей продовжують освітній процес у дистанційній або змішаній формі - Міносвіти

18:23 16.04.2022
Мовний омбудсмен: З 1 вересня "російську мову" в школах слід замінити іншими дисциплінами

Мовний омбудсмен: З 1 вересня "російську мову" в школах слід замінити іншими дисциплінами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Люксембургу за постачання зброї – виступ у парламенті

РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

РФ втратила в Україні 1 червня майже 150 військових, 2 танки та 2 літаки – Генштаб ЗСУ

Унаслідок нічних ракетних ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру у двох районах Львівщини – голова ОВА

Унаслідок ракетного обстрілу на Львівщині затримується низка поїздів та обмежено курсування електричок - "Укрзалізниця"

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Люксембургу за постачання зброї – виступ у парламенті

Напрацьовано низку механізмів, які дадуть змогу дітям із окупованих територій дистанційно вступати до вишів України - Міносвіти

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом

Майже 35% жителів заходу та центру України допускають обмеження свободи слова, понад 50% ні – соцопитування

РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

Майже 460 дітей із Маріупольського та Волноваського районів тримають у Ростовській області та біля Петербургу – радник мера

Майже 45% жителів західних та центральних регіонів України вважають надуманою проблему використання у країні різних мов - опитування

Час продажу алкоголю у магазинах Києва продовжено на три години - КМДА

Російські військові пропонують послуги зі збору полуниці на Херсонщині – ОК "Південь"

Польща припинить виплати допомоги українським біженцям із 1 липня - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА