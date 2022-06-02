Події

10:44 02.06.2022

Окупанти обстріляли 30 населених пунктів Донбасу в середу, загинули троє мирних жителів - угруповання ОС

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Окупанти обстріляли 30 населених пунктів Донбасу в середу, загинули троє мирних жителів - угруповання ОС

Щонайменше троє мешканців Донецької області загинули, ще 11 поранено під обстрілами російських окупантів у середу, 1 червня, повідомляється на сторінці угруповання об'єднаних сил у фейсбуці.

"Наразі відсутня інформація про постраждалих у Луганській області, дані постійно уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Із районів ведення бойових дій в обох областях рятувальники евакуювали за добу 2 тис. 381 особу.

Минулої доби, 1 червня, російські війська обстріляли 30 населених пунктів Донецької та Луганської областей. Обстріляли міста Слов'янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, села Тетянівка, Орлівка та Карпівка, смт Нью-Йорк, Очеретине, Ярова, селища Суха Балка та Райгородок Донецької області, міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, смт Борівське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, с. Устинівка, селища Сиротине та Миколаївка Луганської області.

Російські окупанти за добу зруйнували та пошкодили 89 цивільних об'єктів, серед яких: 76 багатоповерхових та приватних будинків, Центральна міська лікарня (Лисичанськ), Центр безпеки громадян (Очеретине), складське приміщення з метанолом та адміністративний корпус підприємства "АЗОТ" (Сєвєродонецьк), меблева фабрика "Беллона" (Бахмут), підприємство "ЦЗФ Щербинівська" (Торецьк), ремонтно-експлуатаційний корпус Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМ) та спеціальні транспортні й ремонтні засоби, адміністративна будівля відділення поліції (Авдіївка).

 

Теги: #війна #донецька_область
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