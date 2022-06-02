Події

09:59 02.06.2022

Україна підписала зі Словаччиною контракт на постачання 8 гаубиць Zuzana2 - глава Міноборони

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Україна підписала зі Словаччиною контракт на постачання 8 гаубиць Zuzana2 - глава Міноборони

Україна підписала зі Словаччиною контракт на постачання восьми гаубиць Zuzana2, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

"Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано - вісім штук буде доставлено в Україну. Дякуємо міністру оборони України Олексію Резнікову за його особисту участь, а також Konstructa Defence та колегам із Міністерства оборони Словаччини", - написав Над у твіттері у четвер.

 

Теги: #словаччина #гаубиці
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