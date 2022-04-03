Події

08:46 03.04.2022

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, за попередніми даними жертв немає

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, за попередніми даними жертв немає

Російські окупанти вранці в неділю завдали ракетного удару по Одеській області, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"39 добу повномасштабної агресії Росія почала з ракетного удару. Серед пріоритетних цілей була і Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику враження об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у відеозверненні представника командування, оприлюдненому у фейсбуці.

Уточнюється, що у деяких районах Одеси видно задимлення, всі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. За попередніми даними, жертв у результаті обстрілу немає.

 

 

Теги: #рф #україна #одеса #обстріл
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