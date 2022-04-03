Події

08:17 03.04.2022

За добу харківські рятувальники 28 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

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За добу харківські рятувальники 28 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 79 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж 67, зокрема пожеж, спричинених обстрілами – 28.

"Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 28 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники ліквідували пожежі у житлових багатоповерхівках, приватних, складських та інших будівлях, гаражних кооперативах та автомобілях, що виникали у Московському (6 пожеж), Київському (5), Немишлянському (3) та Шевченківському (1) районах міста Харкова, а також у Чугуївському (5 пожеж), Лозівському (3) Ізюмському районі області (2), Харківському (2) та Богодухівському (1 пожежа)", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Найбільша пожежа, викликана обстрілами, сталася вранці у Московському районі Харкова. Горіли 14 квартир з 4-го до 9-го поверху житлової дев'ятиповерхівки. Загальна площа пожежі становить близько 700 кв. На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося 8 годин.

Також масштабна пожежа сталася вночі у Харківському районі області. Горіли складські приміщення. Загальна площа пожежі становить близько 400 кв. Рятувальники ліквідували пожежу протягом 4 годин.

Крім того, горіли складські приміщення у Немишлянському районі міста Харкова. Площа пожежі становить понад 500 кв. У м. Лозова після ворожих обстрілів, зайнялися кілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Уламкові поранення отримали не менше 5 людей. Вони були госпіталізовані до районної лікарні. Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі

Протягом доби рятувальники також виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням із вогнем – 24, пожеж у приватному секторі та на об'єктах, що сталися з інших причин, не пов'язаних із обстрілами – 15, також 4 рази на розбір завалів, 8 – на допомогу населенню.

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #війна #дснс #харківська_область #зведення
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