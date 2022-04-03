Міністр закордонних справ Великої Британії шокована військовими злочинами російських окупантів у Бучі та інших українських містах

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших містах України. Триває збирання доказів для міжнародного кримінального суду.

"Обурена звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на безневинних мирних жителів, викликають огиду", - написала вона у твіттері в ніч на неділю.

Трасс зазначила, що розслідування військових злочинів росіян триває і винні будуть покарані.

"Велика Британія працює з іншими країнами для збирання доказів і підтримки міжнародного кримінального суду для розслідування військових злочинів. Винних буде притягнуто до відповідальності", - написала міністр.