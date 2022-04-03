Події

08:02 03.04.2022

Міністр закордонних справ Великої Британії шокована військовими злочинами російських окупантів у Бучі та інших українських містах

1 хв читати
Міністр закордонних справ Великої Британії шокована військовими злочинами російських окупантів у Бучі та інших українських містах

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших містах України. Триває збирання доказів для міжнародного кримінального суду.

"Обурена звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про те, що російські війська нападають на безневинних мирних жителів, викликають огиду", - написала вона у твіттері в ніч на неділю.

Трасс зазначила, що розслідування військових злочинів росіян триває і винні будуть покарані.

"Велика Британія працює з іншими країнами для збирання доказів і підтримки міжнародного кримінального суду для розслідування військових злочинів. Винних буде притягнуто до відповідальності", - написала міністр.

 

 

 

Теги: #росія #британія #військові_злочини
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 03.04.2022
Арахамія вважає, що США та Британія приєднаються до країн-гарантів безпеки України одними з останніх

Арахамія вважає, що США та Британія приєднаються до країн-гарантів безпеки України одними з останніх

07:34 03.04.2022
Британський прем'єр хоче забезпечити Україну зброєю для захисту з моря - ЗМІ

Британський прем'єр хоче забезпечити Україну зброєю для захисту з моря - ЗМІ

07:00 03.04.2022
Метою російських військ є захоплення Донбасу та півдня України – Зеленський

Метою російських військ є захоплення Донбасу та півдня України – Зеленський

21:58 02.04.2022
Росія не повинна мати права вето щодо надання гарантій безпеки Україні

Росія не повинна мати права вето щодо надання гарантій безпеки Україні

21:47 02.04.2022
Російська сторона на переговорах з Україною погодилася на референдум як спосіб набуття Україною нейтрального статусу – Арахамія

Російська сторона на переговорах з Україною погодилася на референдум як спосіб набуття Україною нейтрального статусу – Арахамія

21:41 02.04.2022
Зустріч президентів України та Росії з високою ймовірністю відбудеться в Туреччині

Зустріч президентів України та Росії з високою ймовірністю відбудеться в Туреччині

21:08 02.04.2022
Драфти документів на українсько-російських переговорах готові до обговорення президентами – Арахамія

Драфти документів на українсько-російських переговорах готові до обговорення президентами – Арахамія

08:41 01.04.2022
МЗС України про блокування Росією мандата місії ОБСЄ: Деструктивна позиція РФ не допоможе відповідальності за скоєне

МЗС України про блокування Росією мандата місії ОБСЄ: Деструктивна позиція РФ не допоможе відповідальності за скоєне

08:30 01.04.2022
Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

Україна обов'язково отримає від Росії репарації в повному обсязі - Ахметов для Bloomberg

07:22 01.04.2022
Близько 40% росіян припускають можливість відновлення відносин між Росією та Заходом у найближчі три роки

Близько 40% росіян припускають можливість відновлення відносин між Росією та Заходом у найближчі три роки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

Вранці в неділю по Одесі завдано авіаудару, частину ракет збито ППО

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років

Я вдячний жителям Енергодара, які вийшли на мітинг на захист свого міста – Зеленський

ОСТАННЄ

У Луганській області триває обстріл житлових кварталів із важкого озброєння, очікується наступ супротивника

У результаті російського вторгнення в Україну загинуло 158 дітей, понад 258 отримали поранення

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, за попередніми даними жертв немає

ВІд початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, 258 поранено

Вранці в неділю по Одесі завдано авіаудару, частину ракет збито ППО

У Донецькій області за добу загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення

Розпочато розслідування обстрілу російськими військами лікарні в окупованій Балаклії

За добу харківські рятувальники 28 разів виїжджали на пожежі, спричинені обстрілами

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан втратив чесність у контактах із Москвою – Зеленський

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по військовим та цивільним об'єктам, інтенсивність знизилася

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА