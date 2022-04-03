Зеленський авторам ідеї зміни національного гімну: Припиніть виставляти себе дурнями

Президент України Володимир Зеленський закликав авторів ідеї зміни національного гімну, яку обговорюють у соцмережах останніми днями, "припинити виставляти себе дурнями".

"Хочу сказати кілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова гімну? Ви що, видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз такий час прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?" - сказав він у ніч із суботи на неділю у традиційному відеозверненні.

"Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій, варто було б взяти зброю в руки і відправитись на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час", - сказав Зеленський.