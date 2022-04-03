У ДАЗВ нарахували понад 10 тис. га у зоні відчуження, де сталися пожежі через перебування російських окупантів

Понад 10 тис. га території у зоні відчуження було охоплено пожежами під час перебування там російських окупантів, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

"Ми фіксували пожежі у західній частині зони відчуження – на межі з Житомирською областю і неподалік Чорнобильської АЕС. За цей час, відповідно до аналізу зображення супутникових знімків, ми нарахували більше 10 тис. га. Частково завдяки рятувальникам, частково завдяки погодним умовам усі ці пожежі ліквідовані", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом.

За словами голови ДАЗВ, частково причиною пожеж у зоні відчуження могли стати бойові дії внаслідок перебування російських військ.

"Частково на місці пожеж, у західній частині зони відчуження точилися бойові дії. Скоріш за все це стало причиною виникнення пожеж… Біля самої АЕС деякі наші співробітники помітили, що під час руху у танків дуже іскрить вихлопна система, через що неодноразово фіксували загоряння сухої трави", – уточнив Крамаренко.