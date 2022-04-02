Звільнено Михайло-Коцюбинське на захід від Чернігова

Смт Михайло-Коцюбинське Чернігівської області звільнено від російських загарбників, повідомляється на сторінці у фейсбуці Оперативного командування "Північ" у суботу.

"Сили опору Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське - наше! Далі буде", - йдеться у повідомленні.

Михайло-Коцюбинське знаходиться за 17 км за захід від Чернігова на дорозі Р56, яка зв'язує обласний центр з Білоруссю, українським Чорнобилем та м. Славутич Київської області.

Джерело: https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2112837795563674