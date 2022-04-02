За добу ЗС України відбито дві атаки супротивника, знищено до 80 окупантів та дев’ять одиниць техніки

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українськими військовими відбито 2 атаки російських окупантів, у результаті чого знищено до 80 супротивників та 9 одиниць військової техніки, повідомили в ОТУ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – до 80, танків – 3, БМП – 2, артилерійських систем, мінометів – 1, АТ – 3" , – сказано у повідомленні на сторінці ОТУ в фейсбуці в суботу ввечері.

Джерело: https://www.facebook.com/otueast/