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19:00 02.04.2022

Група юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів окупантів у Бучі для міжнародних судів

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Група юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів окупантів у Бучі для міжнародних судів

Група юристів, сформована за дорученням лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України (2014-2019 рр.) Петра Порошенка, фіксує злочини російських окупантів у звільненому м. Буча Київської області для передачі матеріалів до міжнародних судів, повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Щойно отримали ексклюзивні матеріали з Бучі, які прямо засвідчують злочини проти людяності з боку рашистських окупантів. Негайно за дорученням Петра Порошенка сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів", - повідомив Новіков в ефірі "Прямого телеканалу".

"Ми розуміємо, що зараз там немає умов, щоб проводити звичайні слідчі дії. Тому ми фіксуємо це самі. Ми сформували групу юристів, які отримують інформацію від таких джерел, від наших бійців. Я сподіваюся, що після кінця цієї війни ми зможемо з'ясувати, хто саме за прізвищами з російських військовослужбовців був у цих місцях, хто відповідальний особисто за ці злочини", – пояснив він.

Новіков наголосив, що вкрай важливо зафіксувати воєнні злочини російських окупантів максимально оперативно, доки свідки не виїхали з деокупованих територій і не зникли докази. "Ми не конкуруємо з прокуратурою України. Ми вважаємо, що їм наразі не вистачає ресурсів. Тому все, що ми збираємо, ми обов'язково перешлемо нашим колегам... Ми маємо допомогти нашим офіційним слідчим органам. Ми маємо на меті допомогти міжнародному слідству, міжнародним судам, які, безумовно, відбудуться за результатами цієї війни", – сказав адвокат.

Він також зазначив, що міжнародні суди працюють за іншими стандартами, ніж ті, що передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, і будь-яка інформація зі зрозумілого джерела, яка походить від свідка події, є доказом. "Тому наші зусилля, я впевнений, не будуть марними", - наголосив Новіков.

Адвокат закликав свідків злочинних дій російських окупантів по можливості знімати відео та надсилати їх на електронну пошту WarCrimesUA2022@gmail.com. "Ми просимо тільки про те, щоб люди, які знімають відео, надіслали нам його і мали з нами контакт, щоб підтвердити, що це відео походить від них... Надайте прокурорам. Вони також будуть вдячні. Питання тільки одне, якщо така зйомка існує, ми хотіли б мати її копію, джерело з якого вона походить. З юридичної точки зору це важливо і це те, що є можливим наразі", - наголосив він.

"Це справа честі для нашої команди - домогтися справедливого суду над путінським режимом і кожним учасником російської агресії, що вижив", - резюмував Новіков.

 

Теги: #порошенко #війна #юристи
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