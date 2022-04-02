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18:43 02.04.2022

Кошти за скасоване пробне ЗНО буде повернуто до кінця року - Шкарлет

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Кошти за скасоване пробне ЗНО буде повернуто до кінця року - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що сплачені кошти за скасоване пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) буде повернуто до кінця року.

"Ми отримали чимало запитів від учасників пробного ЗНО щодо повернення грошей або їх перерахунку на потреби держави. Повідомляю, що всі, хто зареєструвався, до кінця року зможуть повернути кошти, які не були використані для підготовки до пробного ЗНО", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

Він повідомив, що Український центр оцінювання якості освіти розробляє відповідний механізм.

"На жаль, унаслідок жорстокої військової агресії РФ проти України мусимо вносити корективи в заплановані освітні заходи", - додав він.

 

Теги: #міносвіти #зно #шкарлет
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