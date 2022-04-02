Події

18:22 02.04.2022

Загиблих від влучення ворожої ракети в Миколаївську обладміністрацію вже 36 - Кім

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Загиблих від влучення ворожої ракети в Миколаївську обладміністрацію вже 36 - Кім

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив про 36 загиблих унаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

"Кількість загиблих від ракетного удару по ОДА (обласна державна адміністрація – ІФ) - 36 осіб", - написав Кім у телеграмі в суботу.

Він також повідомив, що в суботу підписано розпорядження про заборону продажу брухту, військової техніки та боєприпасів за територію Миколаївської області. "Це означає - у нас буде тиждень добровільної здачі техніки. Ми дуже потребуємо ремонтної бази, снарядів. Також нагадую, що є кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки та мародерство", - написав Кім.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів влучив у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю обладміністрації. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння. Станом на 14:00 2 квітня повідомлялося про 35 загиблих, включно з двома померлими в лікарні. Водночас тривають роботи з розбирання завалів.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/939

Теги: #жертви #миколаївська_область #кім
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