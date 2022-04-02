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14:53 02.04.2022

Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя по морю - ЗМІ

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Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя по морю - ЗМІ

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя по морю, заявив у суботу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu Agency.

"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ в Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство. Схожа ініціатива передана російським інстанціям і по лінії військового аташе Туреччини в Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе в цій країні", - наводить видання слова Акара.

Також Акар зазначив, що Туреччина продовжує постачання гуманітарної допомоги українському народу.

Турецький міністр повідомив про активні контакти з РФ і Україною і з питання безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Стосовно мінної загрози в Чорному морі, міністр зазначив, що наразі проблем для судноплавства немає.

 

Теги: #евакуація #туреччина #маріуполь
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