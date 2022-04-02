Унаслідок серії вибухів у місті-супутнику ЗАЕС Енергодарі поранено чотирьох людей

Унаслідок серії вибухів у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі поранення дістали чотири людини, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих русскімі мраzzями сьогодні в Енергодарі", – написала компанія в своєму телеграм-каналі в суботу близько 13.00.

Згідно з її повідомленням, місцеві медики роблять все від них залежне За майже цілковитої відсутності ліків і матеріалів, намагаючись врятувати життя і здоров'я постраждалих.

"Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур", - припускають у компанії.

Як повідомлялося, вибухи і мінометні черги пролунали по мирних жителях в районі БК "Современник" в суботу, коли енергодарці почали розходитися після організованого ними мітингу на підтримку України.

"Енергоатом" також повідомив, що в місті почали глушити зв'язок: зник провідний інтернет, неможливі телефонні дзвінки.

ЗАЕС захоплена російськими окупантами з 4 березня.