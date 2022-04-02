Події

11:39 02.04.2022

Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб

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Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб

Кількість жертв обстрілу Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) збільшилася до 32 осіб, повідомив голова області Віталій Кім.

"Жертв 32 від ракети по ОДА", - написав він у телеграм-каналі у суботу.

У свою чергу Держслужба з НС повідомила про 31 жертву та 34 постраждалих.

"Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Наразі відомо про 31 загиблу особу та 34 постраждалих", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС.

 

Теги: #жертви #миколаїв #ода
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