Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ
Втрати особового складу у лавах російських військ із 24 лютого до 2 квітня становлять приблизно 17 800 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 орієнтовно становлять: особового складу - 17 800 осіб, танків - 631 од., бойових броньованих машин - 1776 од., артилерійських систем - 317 од., РСЗВ- 100 од., засобів ППО - 54 од., літаків - 143 од., гелікоптерів - 134 од., автомобільної техніки - 1236 од., кораблів/катерів - 7 од., цистерн із ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87.
Втрати спеціальної техніки - 24, пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.