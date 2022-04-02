Події

08:36 02.04.2022

Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

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Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

У ніч проти суботи російські війська провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району, ніхто не постраждав, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг! На ранок 02.04.22 ситуація контролюється. Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає", - написав Вілкул у Facebook у суботу вранці.

 

 

 

Теги: #війна #кривий_ріг #обстріл
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