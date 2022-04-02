Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої держави. З них 158 загинуло і більше 254 поранено. За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждали дітей у Київській - 75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.