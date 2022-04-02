Події

08:34 02.04.2022

Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

1 хв читати
Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 158 дітей, понад 254 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ до нашої держави. З них 158 загинуло і більше 254 поранено. За офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше постраждали дітей у Київській - 75, Донецькій - 71, Харківській - 56, Чернігівській - 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 02.04.2022
ДСНС повідомила про 33 загиблих унаслідок удару по Миколаївській ОДА

ДСНС повідомила про 33 загиблих унаслідок удару по Миколаївській ОДА

11:39 02.04.2022
Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб

Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА збільшилася до 32 осіб

11:30 02.04.2022
Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

08:39 02.04.2022
У Дніпрі ворожі ракети вночі влучили в інфраструктурний об'єкт, двох людей поранено

У Дніпрі ворожі ракети вночі влучили в інфраструктурний об'єкт, двох людей поранено

08:36 02.04.2022
Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

Уночі з далекої відстані ворог обстріляв із систем залпового вогню території Криворізького району, жертв немає

22:07 01.04.2022
Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

22:01 01.04.2022
Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

21:46 01.04.2022
За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

20:55 01.04.2022
Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

20:24 01.04.2022
NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України

NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДСНС повідомила про 33 загиблих унаслідок удару по Миколаївській ОДА

Російська армія з початку війни втратила приблизно 17800 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

США оголосили про надання Україні додатково $300 млн військової допомоги

Зеленський батькам російських призовників: Нам не потрібні тут убиті люди

Відповідальність призначених окупантами на півдні України "гауляйтерів" неминуча

ОСТАННЄ

Ворожі війська захопили в полон мера Таврійська

РФ піде з усіх українських територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися й диктувати умови - Подоляк

На суботу евакуаційні маршрути узгоджені у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях

На Чернігівщині у ніч на суботу обстрілів не було

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 489,6 млн

Над Дніпропетровщиною вночі ППО збили чотири ворожі ракети та один безпілотник. Унаслідок обстрілу зруйновано інфраструктурний об'єкт

У Тростянці частково відновили електропостачання

Транспорт із евакуйованими людьми з Бердянська та Мелітополя дістався Запоріжжя

Ворог продовжує вести агресію проти України та завдавати систематичних ударів – Генштаб ЗСУ

Кремінна, Рубіжне та Красноріченське залишилися без газу через пошкоджений обстріл магістрального газопроводу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА