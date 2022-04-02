Транспорт із евакуйованими людьми з Бердянська та Мелітополя дістався Запоріжжя

Транспорт із евакуйованими людьми з Бердянська та Мелітополя приїхав до Запоріжжя, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя дісталися Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі в ніч на суботу.

Як повідомлялося, 1 квітня колона з евакуйованими людьми з Бердянська та Мелітополя пройшла останній блокпост окупаційних військ у Василівці. 42 автобуси їхали з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів – із Мелітополя з місцевими жителями, також їхало 300 приватних автомобілів.