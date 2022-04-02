Події

07:55 02.04.2022

Ще двоє людей загинули в результаті обстрілів російських окупантів у Донецькій області

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Ще двоє людей загинули в результаті обстрілів російських окупантів у Донецькій області

Ще двоє мирних громадян загинули в результаті обстрілу російських окупантів у центрі Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У центрі області теж тривають постійні обстріли. Зокрема, в Вугледарській громаді вчора було поранено 11 осіб, зокрема 5 дітей, та пошкоджено 7 будинків. Триває обстріл Мар'їнської громади. Сьогодні росіяни вбили 1 людину в Мар'їнці та пошкодили два будинки. В Авдіївці внаслідок обстрілів відсутнє водо- та теплопостачання, рух міського транспорту припинено, вчора під обстріл потрапила місцева школа, сьогодні – ще чотири житлові будинки. У багатьох населених пунктах Очеретинської громади пошкоджено електропостачання. У Торецькій громаді відсутнє водопостачання, місцева влада забезпечує мешканців водою", – написав він у телеграм-каналі.

Кириленко також наголосив, що найскладніша ситуація залишається на півдні Донецької області, оскільки ця територія перебуває під постійними обстрілами та частково окупована російськими військами.

"У Маріуполі та Волновасі встановити точну кількість жертв та масштаби руйнувань зараз неможливо", - уточнив глава ОВА.

Водночас він зазначив, що в області триває евакуація цивільних там, де це можливо. Так, за 1 квітня автобусами із прифронтових населених пунктів вивезли 248 осіб, серед яких – 40 дітей.

"Крім того, йде евакуація жителів області поїздами. Усього на вечір 1 квітня потягами область залишили 131 344 особи", - уточнив Кириленко.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли
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