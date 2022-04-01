Події

22:01 01.04.2022

Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

1 хв читати
Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

Евакуація жителів Маріуполя з Бердянська до Запоріжжя розпочнеться завтра, 2 квітня, о 7:00, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Евакуація маріупольців з Бердянська до Запоріжжя розпочнеться завтра, 2 квітня, о 7:00. Місце посадки в автобуси – на "Луначарському кільці". Відправлення автобусів – у міру наповнення", - сказано у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/9109

 

 

Теги: #евакуація #війна #маріуполь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 01.04.2022
Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

21:46 01.04.2022
За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

21:35 01.04.2022
Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

21:14 01.04.2022
6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

20:55 01.04.2022
Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

Данілов про звільнення населених пунктів у Київській та Чернігівській областях: Не радійте, що хтось нібито добровільно їх покидає, це робота нашої армії

20:24 01.04.2022
NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України

NFT-музей війни зібрав понад $600 тис. на підтримку України

19:59 01.04.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 1276 цивільних, ще 1981 людина поранена - ООН

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1276 цивільних, ще 1981 людина поранена - ООН

18:57 01.04.2022
86 українських військовослужбовців звільнено в рамках обміну з РФ

86 українських військовослужбовців звільнено в рамках обміну з РФ

18:10 01.04.2022
Із Луганської області евакуйовано 1 735 людей - К.Тимошенко

Із Луганської області евакуйовано 1 735 людей - К.Тимошенко

16:50 01.04.2022
На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд – міськрада

На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше $10 млрд – міськрада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

Окупанти встановили контроль над Ізюмом через чисельну перевагу та місцевих зрадників, але битва за місто не закінчена

ОСТАННЄ

За п'ятницю енергопостачання відновили понад 6,6 тис. споживачів на Луганщині

Каразінський університет залишається у Харкові, у Полтаві розгорнуто резервні можливості - ректор

Харків'ян звільнять від оплати комунальних послуг, які надає місто, до кінця війни

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

Блінкен обговорив із главою МЗС Великої Британії агресію РФ проти України

Міністри культури ЄС виступили проти російської агресії щодо України - Мінкультури

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

Пенсію при втраті годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу – рішення Кабміну

Зафіксовано вже 135 епізодів військових злочинів російських військ проти культурної спадщини України

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА