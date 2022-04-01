Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

Евакуація жителів Маріуполя з Бердянська до Запоріжжя розпочнеться завтра, 2 квітня, о 7:00, повідомляє Маріупольська міська рада.

"Евакуація маріупольців з Бердянська до Запоріжжя розпочнеться завтра, 2 квітня, о 7:00. Місце посадки в автобуси – на "Луначарському кільці". Відправлення автобусів – у міру наповнення", - сказано у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/9109