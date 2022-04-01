"Укрзалізниця" возитиме поштові вантажі "Укрпошти"

АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з АТ "Укрпошта" про доставку поштових відправлень, перший вагон із поштовим вантажем уже вирушив за маршрутом Львів-Київ.

"Ми возитимемо посилки "Укрпошти" у вагонах "Укрзалізниці". Сьогодні ми відправляємо перший вагон з такими посилками зі Львова до Києва. Насправді все нове - це добре забуте старе", - заявив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин у своєму відеоблозі у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він зазначив, що останній такий поштовий вагон було відправлено до України 21 рік тому.

В "Укрзалізниці" наголошують, що оскільки логістичні ланцюги зараз потребують перебудови, а залізниця – очевидно найбільш надійне та прогнозоване рішення, особливо під час війни, тому що автошляхи стали небезпечними, а дорога – довша через блокпости.

Крім того, як зазначили в "Укрзалізниці", розвиток поштових перевезень залізницею крокує в ногу з політикою Євросоюзу, який поставив амбітне завдання подвоїти частку залізниць у мультимодальних перевезеннях до 2030 року з метою зменшення заторів на транспортних артеріях та викидів CO2 у повітря.

Найближчими днями в компанії пообіцяли розширити кількість напрямків залізничної поштової доставки.

"Зараз під час війни інфраструктурні компанії у системних партнерствах підтримують державу. І насправді на інфраструктурні компанії, такі як "Укрзалізниця" та "Укрпошта" лягає підвищене навантаження. Тому що приватні логістичні компанії не їдуть туди, де небезпечно, де невигідно", - наголосив Камишин.