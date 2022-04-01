Події

20:36 01.04.2022

"Укрзалізниця" возитиме поштові вантажі "Укрпошти"

1 хв читати
"Укрзалізниця" возитиме поштові вантажі "Укрпошти"

 АТ "Укрзалізниця" підписало меморандум з АТ "Укрпошта" про доставку поштових відправлень, перший вагон із поштовим вантажем уже вирушив за маршрутом Львів-Київ.

"Ми возитимемо посилки "Укрпошти" у вагонах "Укрзалізниці". Сьогодні ми відправляємо перший вагон з такими посилками зі Львова до Києва. Насправді все нове - це добре забуте старе", - заявив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин у своєму відеоблозі у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він зазначив, що останній такий поштовий вагон було відправлено до України 21 рік тому.

В "Укрзалізниці" наголошують, що оскільки логістичні ланцюги зараз потребують перебудови, а залізниця – очевидно найбільш надійне та прогнозоване рішення, особливо під час війни, тому що автошляхи стали небезпечними, а дорога – довша через блокпости.

Крім того, як зазначили в "Укрзалізниці", розвиток поштових перевезень залізницею крокує в ногу з політикою Євросоюзу, який поставив амбітне завдання подвоїти частку залізниць у мультимодальних перевезеннях до 2030 року з метою зменшення заторів на транспортних артеріях та викидів CO2 у повітря.

Найближчими днями в компанії пообіцяли розширити кількість напрямків залізничної поштової доставки.

"Зараз під час війни інфраструктурні компанії у системних партнерствах підтримують державу. І насправді на інфраструктурні компанії, такі як "Укрзалізниця" та "Укрпошта" лягає підвищене навантаження. Тому що приватні логістичні компанії не їдуть туди, де небезпечно, де невигідно", - наголосив Камишин.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #зарплати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 31.03.2022
"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

23:03 30.03.2022
"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня для виконання технічних робіт

"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня для виконання технічних робіт

16:29 30.03.2022
"Укрзалізниця" просить інвесторів і партнерів фінансової підтримки

"Укрзалізниця" просить інвесторів і партнерів фінансової підтримки

11:03 29.03.2022
"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

20:26 28.03.2022
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на десять днів уперед для основних рейсів, при цьому зберігає евакуаційні рейси

12:14 28.03.2022
"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" спільно з Чеською залізницею призначає ще один додатковий евакуаційний рейс до Чехії

14:47 27.03.2022
"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

18:58 26.03.2022
"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" разом із чеською залізницею 27 березня відправлять додатковий безкоштовний евакуаційний рейс до Чехії

13:14 26.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

"Укрзалізниця" скасовує рейси з Києва до Львова у зв'язку з продовженою комендантською годиною

21:40 25.03.2022
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

"Укрзалізниця" призначила низку додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня з Києва, Харкова, Краматорська та інших міст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

Окупанти встановили контроль над Ізюмом через чисельну перевагу та місцевих зрадників, але битва за місто не закінчена

ОСТАННЄ

Харків'ян звільнять від оплати комунальних послуг, які надає місто, до кінця війни

Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

Блінкен обговорив із главою МЗС Великої Британії агресію РФ проти України

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Міністри культури ЄС виступили проти російської агресії щодо України - Мінкультури

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА