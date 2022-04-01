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18:50 01.04.2022

Голова "Енергоатому": Інспектори МАГАТЕ прибудуть на всі три АЕС, контрольовані Україною, на ЗАЕС - після її звільнення

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Голова "Енергоатому": Інспектори МАГАТЕ прибудуть на всі три АЕС, контрольовані Україною, на ЗАЕС - після її звільнення

Інспектори Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) прибудуть на всі три атомні станції, контрольовані Україною, а на захоплену військами РФ Запорізьку АЕС – лише після її звільнення, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Ми домовилися з МАГАТЕ, що скрізь – на Рівненській, Хмельницькій та Южно-Українській АЕС – будуть їх інспектори та контролюватимуть стан безпеки та можливу загрозу, якщо рашистські загарбники намагатимуться наблизитися до них із метою захоплення", – сказав він в ефірі "Апостроф TV" у п'ятницю.

Щодо захопленої військами РФ із 4 березня Запорізької атомної станції, то, за словами голови "Енергоатому", прибуття туди інспекторів МАГАТЕ можливе лише після її деокупації, яка, як він прогнозує, може відбутися вже наступного тижня.

"Щодо ЗАЕС, думаю, що їм іще недовго залишилося там сидіти і наступного тижня вони також її залишать. Після цього ми зможемо гарантувати фізичну безпеку, зокрема інспекторам МАГАТЕ, і взяти на себе контроль над цими об'єктами повним обсягом", – зазначив Котін.

За інформацією агентства "Інтерфакс" (Interfax.ru), голова держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов в інтерв'ю російським ЗМІ за підсумками переговорів із головою агентства Рафаелем Гроссі повідомив, що МАГАТЕ просить організувати їм візит до Запорізької АЕС.

Сам Гроссі на пресконференції у Відні за підсумками візитів до України та Росії 29-31 березня назвав присутність фахівців МАГАТЕ на атомних об'єктах України дуже важливою і повідомив, що вони прибудуть туди найближчим часом, насамперед на Чорнобильську АЕС.

Одночасно він назвав повернення контролю над ЧАЕС Україні "кроком у правильному напрямку". Гроссі також зазначив, що не знає причин відходу військ РФ із ЧАЕС 31 березня, оскільки це не було предметом обговорення з російською стороною.

Теги: #україна #аес #магате
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